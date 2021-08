Patrick Patterson dopo 11 stagioni in NBA sembra essere vicino a trasferirsi in Europa.

Il lungo ex Clippers attualmente è free agent: il Panathinaikos ha mostrato interesse nei suoi confronti. Nell’ultima stagione Patterson ha fatto registrare 5.2 punti e 2 rimbalzi in 15 minuti di media con la maglia di LA.

La notizia dell’interesse della squadra ellenica è stata riportata da SDNA.

SDNA source: Panathinaikos BC are considering Patrick Patterson as an option for the PF position. #paobc @SdnaGr

https://t.co/m6jdjC1atg

— George Zakkas (@ZakkasGeorge) August 9, 2021