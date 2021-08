Marco Pieri rinnova con Trieste: giocherà in prestito a Udine in A2

Allianz Pallacanestro Trieste comunica di aver trovato l’accordo per la cessione temporanea del diritto alle prestazioni sportive di Marco Pieri.

Il lungo classe 2002, dopo aver svolto la preparazione atletica nel gruppo di coach Franco Ciani, giocherà la prossima stagione in Serie A2 con i colori dell’APU GSA di Udine, mantenendo comunque il doppio tesseramento che gli permetterà di disputare il campionato Under 19 con Pallacanestro Trieste.

Cresciuto cestisticamente nel Bor, Pieri è poi approdato in maglia biancorossa nel 2018 dove ha giocato nel campionato Under 18 Eccellenza e per due stagioni in Serie D: in questa stagione ha mostrato ottimi progressi, tanto da meritarsi, meno di un mese fa, la convocazione in azzurro con la selezione U20 di coach Adriano Vertemati.

Nella scorsa stagione ha svolto la preparazione precampionato con l’Allianz Pallacanestro Trieste, continuando poi le sedute con la formazione Under 18 Eccellenza e giocando in C Silver con la maglia del College Fvg (14.3 punti di media con un “high score” di 23 in singola gara).

Marco ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà a Pallacanestro Trieste fino al 2026.

Tutta la società gli augura di vivere una stagione di grande crescita dimostrando tutto il suo potenziale. In bocca al lupo!

