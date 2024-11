Il proprietario dell’Hapoel Tel Aviv parla di una possibile RIVOLUZIONE: “Non ci sarà solo l’EuroLega…”

Durante la presentazione di Dimitris Itoudis come nuovo allenatore dell’Hapoel Tel Aviv, il proprietario della squadra, Ofer Yannay, ha accennato a una potenziale rivoluzione in arrivo nel panorama del basket europeo.

“C’è una buona possibilità che la prossima estate il basket europeo abbia più opzioni rispetto all’EuroLega per le squadre che vogliono competere e investire molto denaro. Non sono sicuro che l’EuroLeague sarà l’unica opzione per noi”, ha commentato.

Il proprietario dell’Hapoel Tel Aviv ha anche detto che vuole che la sua squadra sia “pronta per tutte le opzioni”, accennando ad altre competizioni in cui la formazione israeliana potrebbe potenzialmente approdare. “Penso che la concorrenza tra i campionati sia in arrivo”, ha detto Ofer Yannay guardando al futuro del basket europeo.

Ha anche ricordato l’eliminazione dello scorso anno nei quarti di finale della BKT EuroCup e come quest’anno potrebbero finire in testa:

“Cercheremo di vincere, ma l’EuroCup è una delle competizioni più difficili da vincere. L’anno scorso eravamo in vantaggio di 23 punti nei quarti di finale e abbiamo perso contro il Besiktas. Sembrava un incidente d’auto al rallentatore”, ha ricordato il patron dell’Hapoel Tel Aviv.

Fonte: Eurohoops

