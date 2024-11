Mike James racconta il BURRASCOSO addio a Milano a causa di Ettore Messina

Mike James fu il grande colpo di mercato in Italia nell’estate 2018, quando lo ingaggiò l’Olimpia Milano di Simone Pianigiani. Al termine di una stagione in cui la squadra vinse solo la Supercoppa, eliminata in semifinale Playoff dalla Dinamo Sassari per 3-0, l’americano lasciò poi Milano nonostante un contratto ancora in essere. Ospite del podcast Off the RECourt, condotto da Shane Larkin e Elijah Bryant, James ha raccontato di quell’improvviso addio all’Olimpia e del comportamento di Ettore Messina, insediatosi nell’estate 2019, nei suoi confronti.

“Prendono Messina, appena vengo a saperlo chiedo il suo numero. La prima cosa che gli chiedo è se mi voglia ancora in squadra. A volte un nuovo allenatore vuole fare piazza pulita. Ma basta sapere come stanno le cose, se non sono desiderato posso andarmene. Ci sentiamo a giugno, mi dice di no, che sono bravo e che finché faccio ciò che mi dice posso rimanere. La seconda volta che ci sentiamo mi chiede cosa ne penso degli arrivi di Sergio Rodriguez e Michael Roll. All’epoca avevo una fidanzata, eravamo a Bora Bora per il suo compleanno, l’8 luglio. Ricevo una mail, ma prima mi arriva un messaggio dal mio agente: ‘Hai visto la mail?’. Non era nemmeno una mail da parte di Messina, bensì dal GM. Mi diceva che non avrei avuto minuti in quella stagione, quindi mi sarei dovuto trovare un’altra squadra“ ha raccontato James.

“Rimango spiazzato, per una settimana penso di tornare comunque a Milano. È troppo tardi, ogni squadra è già al completo, siamo quasi ad agosto. Non voglio lasciare la squadra, non ho mai guadagnato così tanto. Vado a giocare al The Basketball Tournament, Milano mi dice che vogliono annullare il mio contratto per questo. Ma poi firmano Aaron White, che era mio compagno di squadra al TBT. Dopodiché Kyle Hines mi chiede cosa ne pensi di andare al CSKA Mosca. Non so se a Itoudis vada bene. Mi fa: ‘Dirò loro di chiamarti’. Ormai non parlo nemmeno più con Messina, non lo guardo nemmeno in faccia. Vengo dalla vecchia scuola, se devi dirmi qualcosa voglio che tu me lo dica in faccia” ha concluso l’attuale star del Monaco.

Nell’estate 2019 Mike James firmò poi per il CSKA, dove rimase quasi 2 stagioni prima di un altro burrascoso addio. Dopo una parentesi ai Brooklyn Nets, infine la firma con l’AS Monaco: con la maglia dei francesi, James è diventato l’anno scorso il miglior marcatore All-Time della storia dell’EuroLega.

