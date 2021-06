Il prossimo rinforzo per l’Olimpia Milano sarà Giampaolo Ricci?

Ufficializzati nei giorni scorsi gli ingaggi di Davide Alviti e Devon Hall e chiusa la trattativa anche per Dinos Mitoglou, l’Olimpia Milano ha messo nel mirino Giampaolo Ricci. L’Azzurro, fresco vincitore del campionato con la Virtus Bologna, è in scadenza di contratto e secondo quanto scritto dal Resto del Carlino non ci sarebbero state mosse decisive per il rinnovo da parte delle V Nere. Ricci sarebbe ora sempre più vicino ai meneghini, appena sconfitti in finale Scudetto, come riportato da Sportando.

Ricci sarebbe il secondo rinforzo di un parco italiani di Milano tutto da rifare o quasi, viste le numerose partenze. Probabilmente rimarrà il solo Luigi Datome tra gli italiani della scorsa stagione. Nell’ultimo anno Giampaolo Ricci ha mantenuto 6.4 punti e 4.3 rimbalzi di media in Serie A, 6.4 punti e 3.8 rimbalzi in EuroCup.