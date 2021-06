Team USA, annunciata la squadra femminile per le Olimpiadi di Tokyo

Team USA sta continuando a reclutare giocatori per la squadra maschile in vista delle Olimpiadi di Tokyo di quest’estate, l’ultimo a dire “sì” è stato Kevin Durant, ma nel frattempo ha annunciato le 12 convocate per la femminile. Team USA femminile è se vogliamo una squadra ancora più dominante di quella maschile nella sua competizione, basti pensare che vince l’oro olimpico consecutivamente dal 1996.

For the States. For the history. For the gold.

Our team to go for seven consecutive Olympic gold medals at @Tokyo2020

🇺🇸 #USABWNT x @TeamUSA pic.twitter.com/2G0zrlXNLh

