Il Real è corsaro a Isanbul e si aggiudica la qualificazione ai playoff

Fenerbahce Istanbul – Real Madrid 57-78

(11-23; 36-49; 57-67)

Sin dai primi minuti di gioco si nota la differente motivazione delle due squadre. Il Fenerbahce, già qualificato, parte al rallentatore e dopo quattro punti veloci non trova la via del canestro per quella che sembra un’eternità. Ne approfitta il Real, che con un parziale di 2-12 ispirato da un Nicolàs Laprovittola fenomenale, chiude il quarto in vantaggio: 11-23.

La reazione dei turchi non arriva nel secondo periodo, e sempre Laprovittola e Causeur aumentano il vantaggio dei madrileni fino al +24 (36-49) del termine della prima metà di gioco.

Al rientro dagli spogliatoi la partita offre spunti più interessanti. De Colo e Guduric iniziano a carburare e improvvisamente il vantaggio del Real è ridotto ad otto punti (50-58). Dopo il momentaneo appannamento degli spagnoli, ci pensa l’altro nazionale argentino del Real, Gabriel Deck, a togliere le castagne dal fuoco. Lui e ancora Causeur ispirano il controparziale che porta il punteggio sul 57-67 dopo la mezz’ora di gioco.

È sempre il solito trio Deck-Laprovittola-Causeur a fare le fortune di coach Laso, che a cinque minuti dal termine capisce che i suoi hanno la partita in mano e può cercare di rilassarsi. Dall’altra parte, al Fener non interessa investire risorse preziose per tentare una rimonta inutile. Kokoskov risparmia le proprie stelle nel finale e la partita finisce 67-93 in favore dei madrileni, che si qualificano per i playoff.

Fenerbahce: De Colo 23, Brown 16, Guduric 7.

Real Madrid: Causeur 20, Deck 19, Laprovittola 18.

Nato nel 1995 a Milano, ha studiato sociologia e data science all’Università di Zurigo, collaboratore Basketuniverso da febbraio 2014.