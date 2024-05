Il Real Madrid BLINDA Edy Tavares fino a fine carriera?

Il Real Madrid e Edy Tavares hanno concordato un nuovo contratto di 3 anni, secondo Ramon Alvarez de Mon su X.

ūüö® El Real Madrid y Tavares tienen un acuerdo para renovar 3 a√Īos. pic.twitter.com/Gh9DlI450Y — Ram√≥n √Ālvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) May 12, 2024

Il centro capoverdiano √® senza dubbio il miglior difensore di tutta l’EuroLega ed √® uno dei motivi per cui i Blancos quest’anno stanno facendo benissimo, tanto da essere i favoriti indiscussi per le Final Four del 2024.

Edy Tavares è in scadenza di contratto con il Real Madrid e si parlava di NBA per lui ma probabilmente, per come stanno le cose oggi, resterà ancora nella capitale spagnola, cercando di continuare a vincere tante EuroLeghe, a partire da quella di questa annata.

In passato si era parlato di un’offerta incredibile da parte della squadra di Dubai, che per√≤ non giocher√† in EuroLega nel 2024-2025 e quindi non accetter√† di giocare per loro per questo motivo. Stiamo a vedere se alla fine davvero il capoverdiano decider√† di giocare ancora con il Real Madrid oppure temporegger√† fino a vedere se avr√† modo di tornare in NBA, l√¨ dove aveva fatto fatica nella sua prima e unica esperienza.

