Sono giornate molto intense per Scottie Pippen, finito nell’occhio del ciclone per un’intervista a GQ nella quale ha criticato Kevin Durant, suscitandone l’ira, ha attaccato Charles Barkley e dato velatamente del razzista a Phil Jackson. Le parole di Pippen, nella veste del provocatore, sono giunte alle orecchie dell’eccentrico giornalista di ESPN Stephen A. Smith, che a sua volta si è dato ad uno dei suoi show per rispondere all’ex Bulls. A quel punto Scottie Pippen è tornato sulla questione, in particolare sul fatto che LeBron James, a differenza di KD, abbia vinto senza altre stelle.

Ha però preso come esempio l’anello del 2016 a Cleveland, non esattamente l’esempio più calzante. In quelle Finals, vinte rimontando da 3-1 contro gli Warriors, James poteva infatti contare su Kevin Love ma soprattutto su Kyrie Irving. Quest’ultimo non solo segnò il game-winner in Gara-7 che consegnò l’anello a Cleveland, ma mantenne 27.1 punti, 3.9 rimbalzi e 3.9 assist di media nelle Finals. Non esattamente un umile gregario. La risposta di Pippen su LeBron ha fatto storcere il naso ad alcuni e generato ilarità in altri.

2016 Finals my man… which other star was out there with LeBron? @stephenasmith https://t.co/TrynpLnL8N — Scottie Pippen (@ScottiePippen) June 25, 2021