Arrivano nuovi aggiornamenti dall’infermeria dei Los Angeles Lakers, in particolare sulle due superstar Anthony Davis e LeBron James. Il primo avrà necessità di qualche allenamento per riprendere la condizione fisica, visto che non gioca da metà febbraio, secondo Frank Vogel comunque sarebbe “in salute”. Davis ha saltato anche le ultime 2 gare contro gli Utah Jazz, ma secondo ESPN potrebbe fare il proprio ritorno in campo questa settimana, giovedì contro Dallas.

“Sarà meglio che il suo c**o giochi, è fuori da tutta la stagione” ha dichiarato ironicamente Kyle Kuzma a proposito del possibile ritorno di Davis contro i Mavericks.

Kyle Kuzma was asked about the possibility of Anthony Davis playing Thursday in Dallas. He grinned and said, “His ass better play, he’s been out all season long.” — Bill Oram (@billoram) April 20, 2021

Diverso il caso di LeBron: l’ultimo MVP delle Finals è out da un mese esatto, dal 20 marzo, per una distorsione alla parte alta della caviglia. James sembrava più vicino ad un rientro di quanto in realtà non sia, secondo ESPN: per il suo recupero servirebbe ancora “qualche settimana”. LeBron, come dichiarato da coach Vogel, ha comunque ripreso le attività di campo sebbene in maniera molto superficiale e senza contatto. Pochi giorni fa in un breve video era apparso fare riabilitazione perfino durante la partita tra LA e i Jazz.

Ovviamente i Lakers, da parte loro, nonostante un record di 7-8 nelle partite senza LeBron e Davis, non vogliono affrettarne il rientro. Troppo importante sarà averle al 100% per i Playoff, indipendentemente dall’avversario e dalla posizione in griglia. I Lakers al momento sono quinti ad Ovest con un record di 35-23, con 2 gare di vantaggio su Portland, sesta, e 2.5 di svantaggio su Denver, quarta.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.