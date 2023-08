Lettonia ko, solamente due squadre arrivano al Mondiale imbattute: Italia e Team USA

Amichevoli finite, ora si fa sul serio. Conclusi i test pre-Mondiali, solamente due squadre hanno sempre vinto finora questa estate: Italia e Stati Uniti.

Conta poco o nulla ma l’Italbasket arriva ai Mondiali a braccetto con Team USA: sono le uniche due nazionali a non aver perso neppure un’amichevole in vista dell’appuntamento asiatico.

Decisiva la sonora sconfitta della Lettonia di Luca Banchi, incappata nel primo ko della sua estate per mano della Lituania, capace d’imporsi 69-93. I lettoni, perciò, si fermano dopo sei successi di seguito, chinando il capo di fronte all’avversaria più attrezzata fin qui affrontata.

Per Team USA i successi nei friendly match sono un’abitudine, visto che dall’avvento del Dream Team nel 1992 gli americani hanno perso solamente quattro incontri non ufficiali. Due di questi, però, arrivarono in vista delle Olimpiadi 2021. Stavolta gli americani hanno fatto filotto con cinque vittorie in altrettanti match con Porto Rico, Slovenia, Spagna, Grecia e Germania.

L’Italia, invece, ha fatto 7/7 superando anche squadre di tutto rispetto: sotto i colpi degli Azzurri sono cadute Turchia e Cina a Trento, Serbia e Grecia nell’Acropoli, Porto Rico a Ravenna, infine Brasile e Nuova Zelanda nella amichevoli giocate in Cina.

Ci sarebbe un’altra squadra capace di vincere tutte le sue amichevoli estive, il Messico che però ha perso una gara ufficiale, la finale del Torneo Centro-Americano e Caraibico contro la Repubblica Dominicana.

In ogni caso, pur non avendo un valore reale, questi dati testimoniano ancora di più l’ottimo momento di forma degli Azzurri a pochi giorni dall’esordio nel Mondiale.