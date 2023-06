Christos Stavropoulos: “Rinnovo triennale per Shavon Shields, arriverà anche Guglielmo Caruso”

Dopo la G7 che ha coronato l’Olimpia Milano campionessa d’Italia per la 30^ volta nella sua storia, ecco le prime news di mercato nel corso del Media Day di rito post vittoria. E’ lo stesso GM dei biancorossi, Christos Stavropoulos, ad annunciare il tanto atteso rinnovo di Shavon Shields e l’aggiunta di uno dei talenti più cristallini del nostro basket al roster meneghino, il centro in uscita da Varese Guglielmo Caruso.

Ieri sera “BasketNews” aveva lanciato la notizia, parlando di rinnovo biennale per l’ex Baskonia, ma il GM greco oggi ha chiarito le cose annunciando l’accordo tra le parti su base triennale. Anche Shields ha voluto dire la sua, come riporta Alessandro Maggi via Twitter: