Il sogno delle Bahamas si infrange sul più bello: la Spagna vince e Rudy giocherà la 6a Olimpiade

La Spagna si è assicurata un viaggio all’ennesima Olimpiade dopo aver sconfitto le Bahamas 86-78 per la gioia dell’appassionato pubblico di casa.

Quando la squadra di casa è passata in vantaggio nel secondo quarto, non si è più guardata indietro e ha assicurato a Rudy Fernandez la possibilità di partecipare alla sesta Olimpiade.

Il primo quarto è volato via mentre entrambe le squadre si capivano a vicenda senza affermare la propria autorità fin dall’inizio. L’inizio è stato difficile anche al tiro, fino a quando Lorenzo Brown ha deciso di fare 3-6-9 alla fine del secondo, e poi Sergio Llull si è unito all’azione da tre punti, e all’improvviso la partita è diventata in doppia cifra.

Da quel momento in poi, i padroni di casa sono rimasti in controllo senza essere completamente dominanti – Kentwan Smith ha realizzato una tripla dall’angolo allo scadere del terzo quarto per ridurre il divario a una sola cifra, ma le Bahamas non sono riuscite a fare un quarto quarto decisivo per mettere in difficoltà gli avversari – avvicinandosi fino a sei punti negli ultimi due minuti.

Le Bahamas hanno sfiorato la storia contro la Spagna, ma hanno dimostrato di poter essere una forza sulla scena internazionale. Deandre Ayton ha messo a segno una doppia-doppia da 17 punti e 14 rimbalzi, mentre i tre grandi hanno combinato per 51 punti nella sconfitta – qualcosa a cui non sono troppo abituati.