Mondiale U17, niente miracolo per l’Italia contro Team USA: ARGENTO LUCCICANTE per gli azzurrini

Missione compiuta per gli USA, che hanno superato l’Italia 129 a 88 aggiudicandosi il titolo della FIBA U17 Basketball World Cup 2024 e la settima vittoria consecutiva da imbattuti.

Gli americani hanno migliorato il loro record di sempre nella competizione portandolo a 51-0 dal 2010. La vittoria di 41 punti ha portato il loro margine medio di vittoria per l’edizione 2024 a 64,3 punti, superando il loro precedente record di 53,7 punti di differenza nel 2018. Gli americani hanno battuto record per tutto il torneo e la finale non è stata da meno.

L’Italia si è portata in vantaggio per 3-2 dopo un tiro da tre di Achille Lonati, ma gli americani hanno messo a segno un parziale di 21-2 che li ha portati a condurre per 23-5 a metà del primo quarto. Questa è stata a tutti gli effetti la partita.

L’Italia non è riuscita a fermare l’attacco statunitense, che ha realizzato 129 punti con il 70,6% di tiri da due punti e ha distribuito 44 assist. Gli americani hanno anche costretto l’Italia a 21 turnover.

Complimenti comunque ai nostri ragazzi dell’Italia perché sono riusciti a vincere un argento mondiale contro Team USA, per nulla una cosa scontata in un basket sempre più competitivo com’è quello attuale.

Leggi anche: Italbasket, cosa ci resta di questo Pre-Olimpico a San Juan de Puerto Rico?