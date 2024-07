Il Sud Sudan potrà schierare Thon Maker alle Olimpiadi di Parigi?

Il Sud Sudan non ha ancora annunciato il roster definitivo di 12 giocatori per le Olimpiadi di Parigi 2024, in attesa di una decisione definitiva sull’ex australiano, Thon Maker. Domani dovrebbe arrivare la decisione definitiva.

Il 1° maggio, Olgun Uluc di ESPN ha riferito che Maker voleva giocare per il suo paese di nascita, il Sud Sudan, e che l’Australia non lo avrebbe ostacolato.

La FIBA deve autorizzare questa mossa. Secondo l’articolo 3-22 del Regolamento interno della FIBA, il passaggio da un Paese all’altro può essere autorizzato se è “nell’interesse dello sviluppo della pallacanestro” nel nuovo Paese.

Thon Maker sembrava potesse avere una carriera rosea dinnanzi a sé in NBA ma poi si è perso e nell’ultima stagione ha giocato a metà tra la Cina e il Libano.

Stiamo a vedere se alla fine il Sud Sudan riuscirà ad avere Thon Maker tra le proprie fila oppure dovrà fare a meno dell’ex giocatore dei Milwaukee Bucks e dei Detroit Pistons.

Di certo averlo permetterebbe al Sud Sudan di sviluppare ulteriormente la pallacanestro nel loro Paese ma questo verrà comunicato dalla FIBA nella giornata di domani.

