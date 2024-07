Awudu Abass è ufficialmente un nuovo giocatore del BC Dubai

Con gli annunci di ieri sera da parte della Virtus Bologna, è stata ufficializzata la partenza di Awudu Abass. Via libera per l’annuncio da parte del BC Dubai, che poco fa ha presentato l’azzurro come uno dei nuovi acquisti. Abass giocherà in Lega Adriatica con la squadra degli Emirati Arabi, fondata proprio quest’anno per permettere agli emiri di entrare nel basket europeo in punta di piedi.

Abass è il quinto giocatore del BC Dubai dopo gli annunci di Leon Radosevic (da Tortona), Nate Mason, Nemanja Dangubic e Ahmet Düverioğlu. La squadra del coach sloveno Jurica Golemac ha ancora parecchi slot da riempire prima della partenza della stagione. Nelle scorse ore però il CEO del club, il serbo Djordje Djokovic (fratello del tennista Novak) si è dimesso lasciando la squadra senza una guida.

Il BC Dubai giocherà alla Coca-Cola Arena, avvenieristico palazzetto di Dubai da 17.000 posti.