Joel Embiid ha spiegato i problemi che lo hanno spinto a scegliere gli USA

Joel Embiid è uno dei pochissimi giocatori naturalizzati nella storia di Team USA. La star dei Philadelphia 76ers si prepara a giocare le Olimpiadi di Parigi, le prime della carriera, pochi mesi dopo aver scartato proprio la Francia e il suo Camerun, Paese natale, tra le Nazionali con cui avrebbe potuto giocare. È stata una decisione non poco controversa, con i Bleus che se la sono legata particolarmente al dito e sperano di rovinare la festa agli Stati Uniti davanti al pubblico di casa.

Durante un’intervista al New York Times, Embiid ha ora spiegato i vari problemi che hanno circondato la sua scelta e quindi perché abbia deciso di giocare le Olimpiadi con gli USA. Ci sono motivazioni personali, ma il lungo dei Sixers ha citato anche ragioni storiche e geopolitiche.

“Ho percepito una certa fretta nel farmi prendere una decisione, io volevo prendermi più tempo possibile. Non ha aiutato che la Francia abbia posto un ultimatum su entro quando dovessi prendere una decisione. L’ho letto su Twitter e sono rimasto sorpreso: ‘Da dov’è uscito fuori?’. Mentre quando ho parlato con gli Stati Uniti mi hanno detto: ‘Prenditi tutto il tempo che ti serve, non c’è fretta. Speriamo di averti con noi, ma va bene se prendi un’altra decisione’. Quando hai qualcuno che ti mette pressioni, sembra che tu debba scegliere loro per forza” ha detto Embiid.

Il giocatore ha poi indicato il Camerun come sua prima scelta: “È sempre stata la mia priorità. Se si fossero qualificati, avrei giocato per il mio Paese natale, sarebbe stato un sogno giocare le Olimpiadi con il Camerun”. Importante sottolineare come però Embiid abbia scelto Team USA prima di sapere se il Camerun si sarebbe qualificato o meno ai Giochi: la Nazionale africana ha detto addio alle Olimpiadi solo al Preolimpico disputato questo luglio.

“Ho parlato al telefono con il presidente francese, Emmanuel Macron, della situazione. Gli ho detto che una cosa che mi dava molto fastidio era la relazione tra la Francia e il Camerun, e le Nazioni africane in generale. Anche adesso stanno succedendo tante cose laggiù, si cerca di respingere i francesi per via dei tanti anni di oppressione. Ho pensato anche a questo, sapevo che sarebbe stato difficile scegliere la Francia. La mia famiglia è ancora in Camerun, non voglio causare loro problemi. Voglio che siano al sicuro e i rapporti tra la Francia e il Camerun o tutta l’Africa non sono buoni” ha spiegato Joel Embiid. Riferimento evidente al passato coloniale della Francia, che ha occupato il Camerun fino al 1960.