Il Team Jazz vince un disastroso KIA Skills Challenge

La NBA quest’anno ha provato a ravvivare la competizione meno importante dell’All Star Saturday, lo Skills Challenge, con un nuovo format su tre round. Si affrontavano tre squadre composte da tre giocatori: il Team Jazz (Clarkson, Kessler, Sexton) ha alla fine avuto la meglio sul Team Antetokounmpo (con Jrue Holiday a sostituire Giannis) e sul Team Rooks (Banchero, Smith Jr e Ivey).

I rookie hanno vinto il primo round, una gara di velocità “classica” dello Skills Challenge. Il secondo round, che consisteva nel passare la palla dentro dei bersagli di diverse dimensioni, è invece andato al Team Jazz. Quest’ultimo ha poi anche vinto il terzo round, che avrebbe potuto ribaltare il punteggio: si trattava di una gara di tiro, chi faceva più punti in 1′ di cronometro.

In generale l’esperimento non si può dire riuscito: tutti e tre i terzetti hanno fatto delle discrete figuracce, con l’ultimo round che è stato davvero pessimo. Il Team Jazz ha vinto segnando solo 11 punti in un minuto, il Team Antetokounmpo si è fermato a 8 mentre il Team Rooks addirittura a 3.

This is it. The saddest tweet ever. They really said he went off in team passing. https://t.co/XDvb36Djkk

— Jay King (@ByJayKing) February 19, 2023