Il trailer di “Hustle”, il film di Netflix con Adam Sandler e Hernangomez

È stato pubblicato nelle scorse ore il primo trailer di “Hustle”, film prodotto da Netflix che ha come tema principale la pallacanestro: uscirà il prossimo 10 giugno. Il protagonista della pellicola sarà Adam Sandler, che interpreterà uno scout NBA caduto in disgrazia che cerca di rilanciare la propria carriera puntando su un giovane talento spagnolo, che invece sarà impersonato da Juancho Hernangomez, attualmente giocatore degli Utah Jazz, portandolo nella Lega.

Come si vede nel trailer, saranno molti i protagonisti NBA presenti nel film: da Kenny Smith ad Anthony Edwards, da Trae Young a Kyle Lowry, fino ad arrivare a Tyrese Maxey e Matisse Thybulle. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco, il nome di LeBron James: la superstar dei Lakers ha aiutato Sandler a produrre il film.

Non è la prima volta che Adam Sandler, grande appassionato di basket, recita in un film con giocatori NBA. In “Diamanti Grezzi”, del 2019, aveva infatti avuto un ruolo molto importante Kevin Garnett, interpretando sé stesso.