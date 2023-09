L’Australia saluta il Mondiale con un successo sulla Georgia

L’Australia era tra le squadre candidate a una medaglia, invece saluta il Mondiale dopo la seconda fase. “Colpa” di un girone difficile condiviso con la Germania e un secondo girone ancor più difficile, in cui i Boomers hanno affrontato Slovenia e oggi la Georgia. Due giorni fa la sconfitta, anche un po’ a sorpresa, contro Luka Doncic e compagni aveva sancito l’eliminazione degli australiani, che oggi hanno se non altro chiuso con una nota positiva vincendo 100-84.

Partenza forte dei Boomers con ottime percentuali da tre punti, con Patty Mills ad armare la mano dei tiratori e Giddey particolarmente ispirato come spesso è accaduto in questo torneo. Il vantaggio di 6 punti a fine primo quarto è cresciuto ulteriormente nel secondo, grazie anche a 12 punti consecutivi di Mills per il +17 all’intervallo. Nel secondo tempo è semplice gestione per l’Australia, mai impensierita nonostante i canestri di Bitadze, e un ultimo quarto da 21-17 consegna ai Boomers il successo.

Australia: Mills 19, Exum 18, Reath 16

Georgia: Bitadze 20, McFadden 18+9 assist, Shermadini 16

Foto: FIBA