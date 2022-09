Impresa Belgio: Lecomte ne mette 20 e la Spagna va KO

Spagna – Belgio 73-83

(11-15, 22-17, 21-25, 19-26)

Al termine di una partita molto combattuta, il Belgio infligge la prima sconfitta di questo EuroBasket alla Spagna e contemporaneamente ottiene la sua seconda vittoria in tre gare. Decisivi i 20 punti di Manu Lecomte, che già nel primo tempo semina il panico nella difesa di coach Scariolo. All’intervallo gli spagnoli sono comunque avanti 33-32 grazie ad un canestro di Willy Hernangomez, grande intensità nel terzo periodo con la Spagna che sembra averne di più e va a +5 grazie a Juancho Hernangomez e a Rudy Fernandez. Il Belgio però rientra e passa anche a condurre, al 30′ è avanti 54-57.

Nuova risposta spagnola nel quarto quarto, Lopez-Arostegui da tre fa +1, ma il Belgio con due triple di Tabu e Obasohan torna avanti. Controsorpasso spagnolo, Lopez-Arostegui segna il nuovo +3, ma Lecomte, Obasohan e Gillet ribaltano ancora tutto. Negli ultimi minuti la Spagna non trova canestri, sbaglia tiri e perde palloni sanguinosi come quello che porta alla schiacciata di Bako per il +10 belga a meno di 1′ dalla sirena. È la pietra tombale sulla gara, in generale gli spagnoli non hanno segnato mai negli ultimi 3’37” di partita.

Spagna: Brizuela 6, Brown 11, Diaz 1, R. Fernandez 2, J. Fernandez 5, Garuba 4, Willy Hernangomez 18, Juancho Hernangomez 11, Lopez-Arostegui 8, Parra 9, Pradilla 12, Saiz 8

Belgio: Tabu 6, Gillet 14, Vanwijn 8, Libert 2, Bako 10, Lecomte 20, Mwema 6, De Zeeuw 2, Tumba 1, Bleijenbergh 3, Bratanovic NE, Obasohan 11.