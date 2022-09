La Bosnia sorprende la Slovenia di Luka Doncic

Slovenia – Bosnia ed Erzegovina 93-97

(32-26, 20-23, 21-23, 11-14)

Vittoria importantissima per la Bosnia ed Erzegovina nel Gruppo B, quello più difficile di EuroBasket. Jusuf Nurkic e compagni hanno inflitto alla Slovenia di Luka Doncic la sua prima sconfitta nel torneo e l’hanno raggiunta il classifica sul 2-1. Solo la Germania, che nel pomeriggio ha sconfitto la Lituania, è a punteggio pieno, seguita da Slovenia e Bosnia. Stasera la Francia (1-1) affronterà l’Ungheria (0-2), mentre i lituani sono su un sorprendente 0-3.

In un primo quarto a ritmi altissimi brillano subito Vlatko Cancar e Goran Dragic, un po’ meno Doncic che sbaglia molte conclusioni. La sua Slovenia è comunque avanti al 10′ per 32-26, e continua a condurre anche per tutto il secondo periodo nonostante i canestri di Dzanan Musa e di John Roberson. All’intervallo gli sloveni sono avanti 52-49, ma la Bosnia pareggia e passa nel terzo quarto con Roberson. Cancar prende per mano i suoi, la Slovenia torna a +6 ma nel finale di frazione gli avversari tornano sotto, 73-72. In un quarto quarto dagli attacchi molto meno precisi dei precedenti tre, la Bosnia riesce ad andare sul +4: 5 punti di Dragic e una schiacciata di Tobey con Doncic in versione playmaker regalano un finale infuocato. I palloni più pesanti passano tutti per le mani della superstar di Dallas, che per due volte con i suoi a -4 segna il canestro del -2. Dall’altra parte la Bosnia è chirurgica dalla lunetta, Roberson segna gli ultimi due liberi per mettere 4 punti tra le due squadre. Il tiro, che sarebbe comunque stato inutile ai fini della vittoria, di Cancar non entra e la Bosnia vince così 93-97.

Slovenia: Dragic G. 20, Prepelic 12, Tobey 11, Cancar 22, Doncic 16 (+8 rimbalzi, 8 assist), Samar, Rupnik NE, Nikolic, Muric, Blazic 5, Dragic Z. 7, Dimec.

Bosnia ed Erzegovina: Musa 22, Nurkic 12, Roberson 23, Atic 12, Halilovic 13, Gegic 6, Kamenjas, Campara NE, Penava NE, Lazic 2, Sulejmanovic NE, Vrabac 7.