IMPRESSIONANTE esordio in preseason per Zaccharie Risacher!

Gli Atlanta Hawks hanno giocato la prima partita di preseason dell’anno contro gli Indiana Pacers e ci sono state molte cose di cui essere entusiasti. Si è parlato di come i nuovi acquisti si sarebbero inseriti nella squadra e, sebbene si sia trattato di una sola partita, la squadra non avrebbe potuto chiedere un debutto migliore.

La sorpresa più grande è stata la scelta numero 1 degli Hawks, Zaccharie Risacher, che ha mostrato un po’ di tutto nel suo gioco. Per essere un rookie, Risacher ha dato l’impressione di aver già giocato qualche stagione nel campionato e si è sentito bene nel complesso.

Zaccharie Risacher ha chiuso la partita con 18 punti, tirando 7 su 9 dal campo e 3 su 4 dalla lunga distanza, dimostrando quindi tutta la sua capacità di mettere a segno tiri, mostrando anche alcune abilità di playmaking, con un passaggio dietro le gambe a Clint Capela in contropiede che ha fatto emozionare tutti i presenti alla State Farm Arena.

“Mi sembra che sia stato più naturale. Era una situazione di tre contro due e gli ho passato la palla perché era libero, assicurandomi che il difensore non sapesse cosa volevo fare e sono contento che abbia tirato”, ha detto Risacher.

