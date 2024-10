Super Pat Beverley, l’Hapoel domina il Besiktas a Belgrado

L’Hapoel Tel-Aviv, dopo il KO nel primo turno di EuroCup, si è tolto un po’ di ruggine di dosso. Il club israeliano ha vinto settimana scorsa contro i Wolves Vilnius e oggi ha dominato il Besiktas, una delle migliori squadre della competizione, 87-101. La partita a causa delle tensioni in Medio Oriente si è disputata in Serbia, a Belgrado, invece che a Istanbul dove inizialmente era prevista. Protagonista è stato Pat Beverley, che ha giocato la sua miglior partita da quando è tornato in Europa: 16 punti, 11 rimbalzi e 9 falli subiti in 28′. L’americano ha tirato 3/6 dal campo e 10/10 ai liberi.

Gli israeliani hanno comandato per tutto il match e allungato soprattutto nei due quarti centrali. Il top scorer dell’Hapoel è stato Johnathan Motley, autore di 24 punti con 12 falli subiti in 26′. In doppia cifra anche Marcus Foster (16 punti), Bar Timor (15 punti) e Tomer Ginat (11 punti). Impressionante la differenza ai liberi tra le due squadre: 18 i liberi tirati dal Besiktas, addirittura 38 quelli dell’Hapoel Tel-Aviv (11 di Motley e 10 di Beverley).

Per il Besiktas, 17 punti di una vecchia conoscenza del basket italiano, Derek Needham.