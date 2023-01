In Francia sono convinti che Wembanyama sia un fenomeno… nel nuoto sincronizzato

Victor Wembanyama è l’astro nascente del basket francese ed europeo. Sembra un predestinato, uno nato per finire su tutte le copertine dei giornali del mondo, un po’ come il LeBron James di 20 anni fa. Eppure nemmeno in Francia conoscono tale Victor Wembanyama.

In un programma francese assimilabile all’Eredità (sempre se non è esattamente lo stesso format) hanno chiesto a una concorrente “Di quale sport Victor Wembanyama è uno dei più brillanti esponenti francesi?”.

La risposta per noi è scontata, tutti quanti sappiamo che è un fenomeno del “basket-ball”. Eppure nemmeno in Francia sanno chi è questo ragazzone di 2 metri e 20. La signora ha deciso di rispondere “nuoto sincronizzato”, ma naturalmente ha commesso l’errore.

La communauté Twitter (dont moi) : "La hype Wemby, c'est inédit, trop lourd, du jamais vu en France !! 🔥🔥🔥" La réalité 👇 😭😭😭 pic.twitter.com/OsJvgs2xw0 — JP Lite® (@JipeLite) January 5, 2023

Spesso noi ci lamentiamo di quanto si dia poca importanza al movimento basket nel nostro Paese nei media nazionali. Ma nemmeno i cugini transalpini sono messi a meglio a vedere questa risposta. Perché è più comprensibile non conoscere Rudy Gobert, che gioca in NBA da tanti anni, piuttosto che Wemby, essendo lui ancora nel campionato francese.

Che poi, se proprio dobbiamo dirla tutta, almeno rispondi tennis… se proprio proprio, pattinaggio artistico, ma il nuoto sincronizzato maschile, anche per esclusione, sarebbe stata l’ultima opzione…

