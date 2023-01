Sergio Scariolo allontana Achille Polonara dalla Virtus Bologna

Dopo la sorprendente vittoria sul Barcellona della sua Virtus Bologna, Sergio Scariolo in conferenza stampa ha parlato anche di mercato. In questi giorni i rumors hanno avvicinato Achille Polonara ai bianconeri, anche perché la concorrenza della Stella Rossa è sfumata con l’ultima decisione dell’EuroLega di confermare il blocco del mercato dei serbi fino a marzo. Scariolo però ha allontanato il lungo azzurro, ormai ai margini delle rotazioni all’Efes.

Senza fare direttamente riferimento a Polonara, Scariolo ha sostanzialmente chiuso a qualsiasi arrivo nei prossimi giorni, quando il mercato di EuroLega rimarrà aperto (fino al 9 gennaio). “Speravamo di rinforzare la squadra ma credo non sarà così. conosciamo bene la nostra dimensione tecnica e la accettiamo” ha detto il coach bresciano, come raccolto da BolognaBasket.

E quindi ora Polonara rischia davvero di dover rimanere all’Efes fino al termine della stagione, un’eventualità che anche Eurohoops nelle scorse ore aveva definito “sempre più probabile”. Finora l’italiano ha segnato 2.9 punti di media in EuroLega in questa stagione, ma non scende in coppa dal 16 dicembre (in generale una sola presenza, in campionato, da quella data a oggi).