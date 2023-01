Milos Teodosic sta vivendo un ottimo momento di forma. E l’ha dimostrato anche ieri sera nella bellissima vittoria della Segafredo Virtus Bologna in casa del Barcelona Lassa.

Tutti i tifosi bianconeri presenti al Palau Blaugrana hanno urlato a squarciagola il suo nome durante la partita ma soprattutto alla fine di essa. Però non sono stati gli unici perché lo stesso coro è stato ripetuto anche dai giocatori delle VuNere sul pullman che li accompagnava dal gate dell’aeroporto di Barcelona all’aereo che li avrebbe riportati in Italia.

Milos Teodosic, in ritardo e affaticato dopo gli 8 punti e 6 assist di un paio d’ore prima, si è scusato per il delay ma i suoi compagni hanno fatto più che accettare le scuse perché hanno intonato un coro in suo onore:

📍 Aereoporto di Barcellona – 00.30 ⏰

Tutti sul carro di Milos 😎#AmoreInfinito pic.twitter.com/pucXkmWKmn — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) January 6, 2023

Questo fa capire in primis quanto Milos Teodosic sia amato e rispettato dai suoi compagni e in secondo luogo quanto ci sia armonia all’interno dello spogliatoio bianconero.

Capocurva senza dubbio Kyle Weems, con Jordan Mickey pronto a supportarlo, un po’ il contrario rispetto a quello che di solito succede in campo. Anche se a supportare tutti con assist, o meglio, cioccolatini, ci pensa proprio il serbo Teodosic.

