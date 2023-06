Beal ai Suns, e Miami? Gli Heat preferiscono puntare su Damian Lillard

I Miami Heat erano l’altra squadra in corsa per accaparrarsi Bradley Beal, finito però ai Phoenix Suns nella serata italiana di ieri. La franchigia della Florida, reduce dalle NBA Finals, ha mancato l’assalto al giocatore per volontà dello stesso Beal, che aveva una no-trade clause con la quale sostanzialmente poteva porre il veto su qualsiasi scambio e forzare così la mano a Washington per una cessione alla destinazione più gradita, in questo caso i Suns.

Secondo Chris Haynes però gli Heat non rimarranno con le mani in mano in questa offseason. L’obiettivo principale sarebbe un altro “fedelissimo”: Damian Lillard, da sempre simbolo dei Portland Trail Blazers. La point guard non ha mai detto di voler andarsene, ma Miami sarebbe fiduciosa nella volontà del giocatore di cercare un contesto più vincente dopo tanti anni. Nell’estate 2022, Lillard ha inoltre firmato il rinnovo con Portland: un biennale da 122 milioni di dollari complessivi che lo porterà a guadagnare 45 milioni di dollari nella prossima stagione.

Haynes è però il giornalista storicamente più vicino a Lillard, colui che fa da megafono al suo entourage. Se riporta una notizia del genere, è quindi difficile credere che dietro non ci sia almeno una flebile volontà di Lillard di testare la temperatura del mercato intorno a lui.