Incontri random: Jordan Poole si allena al PalaBasiglio di Milano 3

I più attenti, durante la diretta di Italia-Grecia, avranno notato tra il pubblico anche Jordan Poole. La guardia dei Golden State Warriors, tra i protagonisti della vittoria dell’ultimo titolo NBA, in questi giorni è a Milano, probabilmente proprio per assistere ad EuroBasket oltre che concedersi qualche giorno di vacanza in Italia. Siccome però Poole deve tenersi in forma anche in offseason, ieri ne ha approfittato per allenarsi un po’ nel palazzetto del Milano3 Basket, squadra che milita in Serie C Gold.

Poole ha tirato a canestro, aiutato dai membri dello staff di Milano 3 e degli addetti del PalaBasiglio. Un incontro decisamente random, ma che deve aver fatto felici molte persone. Non capita tutti i giorni che un campione NBA passi per l’Italia, tanto meno per un centro di circa 7.000 abitanti come Milano 3.