INCREDIBILE a Parigi: rubati i piani di sicurezza delle Olimpiadi 2024

Una storia che sembra uscita da un film di spionaggio. Ma invece è tutto vero: a Parigi alcuni ladri hanno rubato dati contenenti i piani di sicurezza delle Olimpiadi 2024.

Il furto è avvenuto su un treno. Un ingegnere del comune da diverse settimane portava a casa il materiale per lavorare ai piani di sicurezza anche di sera, visto che le Olimpiadi si avvicinano sempre di più.

Due giorni fa si trovava alla Gare du Nord, è salito su un treno e ha posato la sua valigetta nella cappelliera. A un certo punto, accortosi che il convoglio sarebbe partito in ritardo, ha scelto di salire su un altro treno diretto nella provincia dell’Oise, dove risiede. In quel momento si è accorto che la borsa gli era stata rubata. All’interno c’erano un pc e due chiavette usb che contengono materiale riservato relativo ai piani di sicurezza delle Olimpiadi 2024. L’uomo ha immediatamente sporto denuncia e ora la polizia indaga per capire se si sia trattato di un furto casuale oppure mirato a trafugare questi dati.

In Francia si è diffuso un certo allarmismo riguardo la perdita di informazioni così delicate ma il Comune di Parigi ha velocemente cercato di placare gli animi. Secondo quanto riferisce l’ente, il pc e le chiavette non contenevano dati importanti riguardo le misure di sicurezza ma solamente le previsioni riguardo il traffico che ci sarà durante i Giochi. In particolare si tratterebbe di studi relativi alla chiusura delle strade e le deviazioni necessarie per consentire lo svolgimento della cerimonia di apertura lungo la Senna ma anche altre gare in strada come quelle di ciclismo, marcia e maratona.