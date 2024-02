Virtus Bologna, Baraldi: “Scariolo mortificava i giocatori. EuroLega? Milano i primi anni arrivava ultima…”

L’amministratore delegato della Virtus Bologna, Luca Baraldi, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta di Parma, analizzando diversi aspetti della stagione delle V Nere.

Innanzitutto Baraldi ha parlato del percorso in EuroLega dei bianconeri che questa sera affronteranno Valencia in una Segafredo Arena sold out e delle possibili scorie dopo la batosta in Coppa Italia.

Sarà uno spartiacque, dobbiamo vincere quattro partite da qui alla fine per entrare direttamente nei playoff, non sarà facile ma siamo abituati alla pressione. Siamo partiti con l’obiettivo di migliorare l’onorevole 14° posto dello scorso anno. Il livello tecnico e fisico è notevolmente superiore rispetto al campionato. Vorrei ricordare agli addetti ai lavori ma anche alla nostra proprietà che Milano nei suoi primi anni con questo format arrivava ultima o penultima. La Final Eight è già acqua passata, in quella competizione non vince la squadra più forte ma quella più in forma.

Successivamente un altro passaggio in cui ha criticato l’approccio di Sergio Scariolo ed elogiato l’impatto di Luca Banchi.

Banchi è arrivato a stagione iniziata, a due giorni dalla Supercoppa. Ha trasformato subito la mentalità di una squadra che era depressa per via di una gestione tecnica da cui veniva mortificata quotidianamente. Chi allenava questi giocatori in precedenza trasmetteva mancanza di fiducia, il gruppo viveva un disagio psicologico profondo. Con l’arrivo di Luca la reazione è stata immediata, nei ragazzi è emersa subito la voglia di dimostrare a tutti, specialmente a chi li criticava, che non erano come li avevano descritti durante l’estate.

Poi Baraldi ha parlato della possibile convocazione di Daniel Hackett e Marco Belinelli in Nazionale.

Mi auguro che vengano chiamati, si meritano la convocazione, sono due giocatori che non hanno eguali in Italia. Non credo che Pozzecco la pensi molto diversamente da me.

Infine un aggiornamento sulla nuova arena della Virtus.