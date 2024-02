Virtus Bologna, Andrejs Grazulis ha trovato un accordo?

Andrejs Grazulis è uno di quei giocatori che hanno fatto miracoli con la Lettonia di Luca Banchi, coach della Virtus Bologna, l’estate scorsa in Asia alla FIBA Basketball World Cup 2023.

Il lettone sotto contratto con l’Aquila Basket Trento nei mesi scorsi sembrava molto vicino alla Virtus ma oggi Il Corriere del Trentino ha scritto che le parti hanno trovato un accordo e quasi certamente si trasferirà a Bologna quest’estate.

Grazulis non sarebbe l’unico lettone nella formazione della Virtus Bologna perché Rihards Lomazs ha raggiunto Luca Banchi in Italia pochi mesi fa dopo l’addio di Jaleen Smith in direzione Partizan Belgrado. Naturalmente non è scontato che Lomazs resti anche per la prossima stagione ma, visto quello che ha fatto durante la finestra FIBA con la Lettonia contro la Spagna, le probabilità che ciò accada si sono alzate.

Stiamo a vedere se davvero l’ex Trieste e Tortona firmerà con le VuNere e soprattutto come terminerà la sua annata con i bianconeri trentini. Senza dubbio vorrà continuare a dimostrare tutto il suo valore in Italia, prima di questo più che probabile trasferimento alla Virtus Bologna.

