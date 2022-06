Incredibile in casa WithU: Bergamo Basket in campo per gara 5 a Cividale con soli cinque giocatori

Foto: WithU Bergamo Basket

Uno scenario che ha veramente dell’incredibile quello a cui la WithU Bergamo sta per andare incontro: dopo l’eroica gara 4 di semifinale che ha visto gli uomini di Cagnardi imporsi in rimonta sulla capolista Cividale, Bergamo è attesa in terra friulana per la quinta e decisiva partita. Una partita che questa sera (palla a due ore 20) la BB14 affronterà in 5.

Coach Devis Cagnardi potrà contare su soli 5 giocatori (Savoldelli, Dell’Agnello, Simoncelli, Sodero, Bedini) con l’aggiunta di Manenti (usato in stagione pochissimi minuti) e il giovane Piccinni. Non saranno della partita i 4 under che Cagnardi ha sempre portato in panchina, due dei quali ormai stabilmente nelle rotazioni, Isotta e Cagliani, il primo, per altro, eroe in gara 3 con 20 punti a referto.

Il motivo di tutto questo?

La contemporaneità delle finali nazionali Under 19 in cui la Blu Orobica (storica società giovanile bergamasca) è impegnata contro Trento per l’eventuale spareggio in programma domani. Isotta e Cagliani hanno infatti lasciato Bergamo lunedì mattina per raggiungere i compagni della Blu Orobica in quel di Ragusa e stasera saranno regolarmente in campo al fianco dei propri giovani compagni.

Riuscirà Bergamo a compiere l’ennesimo miracolo e ad agguantare la finale?