Niente ripensamenti: Daniel Hackett non tornerà in Nazionale

Non è bastato l’arrivo in panchina di Gianmarco Pozzecco per convincere Daniel Hackett a ripensare al proprio ritiro dalla Nazionale, datato 2019. La stella della Virtus Bologna resterà sui propri passi e non indosserà la maglia azzurra nemmeno in estate, lo ha dichiarato l’agente dello stesso Hackett a Sportando.

Hackett, tornato in Italia quest’anno lasciando il CSKA, si giocherà a partire da oggi lo Scudetto con la Virtus dopo aver vinto già l’EuroCup.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno di Hackett in Nazionale, insieme a Marco Belinelli e Luigi Datome, ma è tutto da vedere.