Kendrick Nunn dalla POLIZIA dopo un INCIDENTE con la moglie

Meno di un giorno dopo aver vinto il titolo del campionato greco con il Panathinaikos, Kendrick Nunn si è dovuto presentare alla stazione di polizia locale di Vrilissia, un sobborgo ateniese, dopo un incidente verbale con la moglie.

La moglie non ha voluto sporgere denuncia, ma inizialmente il procuratore distrettuale ha chiesto la detenzione di Kendrick Nunn secondo le leggi greche. Alla fine il giocatore è stato rilasciato in quanto non è stata formulata alcuna accusa nei suoi confronti e ha solo rilasciato una testimonianza dell’incidente.

Secondo le informazioni di Eurohoops, il giocatore ha già lasciato la stazione di polizia ed è andato dal suo dentista per curare i tre denti mancanti da gara 5 delle finali del campionato greco.

Stiamo a vedere se nelle prossime ore usciranno maggiori informazioni perché è veramente strana come notizia poiché è arrivata il giorno dopo la vittoria di gara-5 contro l’Olympiacos che è valsa il successo nel campionato greco. Appena sapremo, qualcosa in più, vi daremo le giuste informazioni. L’importante è che i due abbiano risolto e che sia stato solo uno spiacevole inconveniente.

Leggi anche: Trapani Shark, offerta a Luca Banchi? Nota INEQUIVOCABILE del club

Dallas gioca una delle migliori gare della STORIA delle NBA Finals e allunga la serie: ci sarà gara-5 a Boston