Trapani Shark, offerta a Luca Banchi? Nota INEQUIVOCABILE del club

I Trapani Shark sono al centro di tantissime voci di mercato e ieri sera è uscito il rumors che avevano fatto un’offerta a Luca Banchi, forse in uscita dal club bianconero.

La società siciliana però ha voluto subito smentire tutto, come potete leggere nella nota qui di seguito:

𝐼𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑧𝑖𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑎 𝐶𝑜𝑎𝑐ℎ 𝐵𝑎𝑛𝑐ℎ𝑖 , 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑀𝐴𝐼 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑒̀ 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑟𝑡𝑢𝑠 𝐵𝑜𝑙𝑜𝑔𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑒̀ 𝑎𝑑 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑜𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒. 𝐿𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠𝑖̀ 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑢𝑛 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑎𝑐ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑚𝑎 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑖𝑎𝑛𝑎.

Insomma, Andrea Diana inizierà la stagione 2024-2025 alla guida dei Trapani Shark e Luca Banchi sicuramente no. Non si sa se sarà ancora a Bologna, pur avendo contratto, ma di certo non si trasferirà in Sicilia.

Stiamo a vedere quale sarà il prossimo colpo di mercato di Trapani, che pare aver messo le mani già su Riccardo Rossato e Paul Biligha.

