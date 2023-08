Inizia il sogno olimpico delle Bahamas: demolita Cuba

Le Bahamas inseguono il sogno della prima qualificazione olimpica della loro storia, grazie ad un roster che conta per la prima volta talenti NBA come DeAndre Ayton, Eric Gordon e Buddy Hield. La Nazionale caraibica ieri ha esordito nel Preolimpico sudamericano contro Cuba, demolendola 109-68.

Hield ha segnato 24 punti, Ayton è andato in doppia-doppia con 22 punti e 10 rimbalzi, mentre Gordon ha aggiunto 17 punti. Oggi, 16 agosto, le Bahamas affronteranno l’Argentina di Campazzo, Deck, Vildoza e Delfino. Del girone di 3 squadre in cui sono inserite le Bahamas, se ne qualificheranno 2 alle semifinali: basta quindi che l’Argentina batta Cuba nell’ultima partita in programma. Tuttavia proprio l’Argentina potrebbe essere il più grande ostacolo dei caraibici, visto che l’altro girone (a 4 squadre) comprende avversari non insormontabili come Colombia, Chile, Uruguay e Isole Vergini. Solo una di queste 7 squadre andrà alle Olimpiadi.

Foto: FIBA