Capo Verde ha avviato una raccolta fondi per finanziare il suo primo Mondiale

Capo Verde è la più piccola Nazione ad essersi mai qualificata ad un Mondiale di basket. L’isola africana ha solo 600.000 abitanti circa e già in passato la Federazione aveva faticato a finanziare le trasferte della squadra. Walter Tavares, stella assoluta della formazione capoverdiana, si era per esempio pagato gli aerei per arrivare da Madrid durante la stagione e partecipare alle partite di qualificazione che hanno poi consegnato alla Nazionale la sua prima apparizione alla competizione FIBA.

Ora Capo Verde cerca aiuti economici per finanziare anche la stessa spedizione mondiale, in particolar modo il viaggio verso il Giappone dove disputerà le partite del Gruppo F con Slovenia, Venezuela e Georgia. La Federazione ha organizzato vari eventi ora che la squadra è negli USA per alcune amichevoli, in modo da raccogliere fondi. Ad esempio nel Massachusetts, dove Capo Verde giocherà una partita contro la Bridgewater State University, è presente una comunità capoverdiana con buone disponibilità economiche.