Isaiah Thomas ci prova ancora: ha firmato in G-League

Isaiah Thomas e la NBA: un inseguimento che dura ormai da un paio d’anni e che forse è destinato a proseguire. Il giocatore, due volte All Star, nelle scorse ore ha firmato un contratto in G-League per partecipare allo Showcase che si terrà a Las Vegas dal 19 al 22 dicembre. Thomas, che in questi mesi ha giocato solo in tornei estivi e con Team USA nelle qualificazioni al Mondiale, spera di avere un’altra occasione in NBA.

Two-time All-Star Isaiah Thomas has signed in the NBA G League and will play in the G League Showcase (Dec. 19-22) in Las Vegas, sources tell @TheAthletic @Stadium. Thomas is on the NBA comeback trail. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 11, 2021

Il playmaker non mette piede nella Lega dall’anno scorso, quando aveva però giocato solo 3 partite con New Orleans all’interno di un accordo di 10 giorni. Precedentemente, nella stagione 2019-20, IT aveva disputato 40 partite con Washington. In generale, l’ex Celtics ha giocato solo 87 partite dal 2017 ad oggi.