Isaiah Thomas confermato dai Suns nonostante un ridottissimo minutaggio

I Phoenix Suns hanno deciso di firmare con un secondo contratto di 10 giorni Isaiah Thomas, dopo che il primo è scaduto nelle scorse ore. Il veterano rimarrà quindi con la squadra per altri 10 giorni, nella speranza di trovare maggiore spazio.

Durante questo primo periodo a Phoenix, Thomas ha giocato solo 10′: 2 in occasione della prima partita utile, quella contro Philadelphia il 21 marzo, e 8 ieri notte contro Oklahoma City nel garbage time. Contro i Thunder, IT ha anche trovato i suoi primi punti stagionali: 2/4 dal campo per 5 punti.

Isaiah Thomas dropped his FIRST BUCKETS for the @suns last night! 👏 #GLeagueAlum pic.twitter.com/0IqErTTL2S — NBA G League (@nbagleague) March 30, 2024

Prima del ritorno in NBA, Thomas era stato free agent per quasi due anni. Poi la firma in G-League e 4 partite tutte sopra i 30 punti per convincere i Suns a dargli una chance. Dopo questo secondo contratto di 10 giorni, Phoenix dovrà per forza decidere se confermarlo per il resto della stagione e la postseason oppure rilasciarlo.