Luca Banchi: “Qui se perdi sei un coglione, se vinci un eroe”

Luca Banchi e la sua Virtus Bologna stanno attraversando un periodo di saliscendi della stagione: dopo un inizio con i fuochi d’artificio, soprattutto in Eurolega, ora le V Nere sono invischiate nella lotta per evitare i play-in e dopo l’ultima sconfitta subita in casa per mano del Panathinaikos, il cammino diventa più tortuoso.

Intervenuto in sala stampa dopo la partita, coach Luca Banchi ha risposto piccato ad una domanda posta da un giornalista:

Il nostro possesso offensivo finale col punteggio in parità meritava un altro epilogo. Abbiamo riannodato il filo? Ma il filo di che? Perché abbiamo perso? Eh qua se perdi sei un coglione e se vinci sei un eroe. Funziona così. Noi abbiamo fatto delle partite comunque coraggiose a dispetto delle assenza, cercando di mettere in campo qualità. Questa non è una squadra che oggi ha giocato al di fuori di quello che gli è possibile fare, stasera c’era la possibilità di fare una prestazione importante, come siamo stati capaci di fare nel secondo tempo. Questo è un gruppo sano, che lavora a dispetto di tutto. Non c’era da riavvolgere niente ma continuare a spingere sull’acceleratore e spremere tutto quello che abbiamo.

