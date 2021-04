Isaiah Thomas parla del doversi “mettere alla prova” nel ritorno in NBA

L’ex candidato MVP Isaiah Thomas è tornato in NBA indossando la maglia dei New Orleans Pelicans. Si potrebbe pensare che Thomas debba dimostrare tantissimo per far vedere al mondo che è ancora un giocatore NBA. Ma dopo la sua prima partita di questa notte, Thomas crede di non dover più dimostrare nulla a nessuno, nemmeno a se stesso.

Secondo il giornalista dei Pelicans, Jim Eichenhofer, Thomas ha dichiarato di non essere più ostacolato da problemi di salute. Thomas aveva avuto a che fare con un infortunio all’anca negli ultimi anni. Questo l’ha costretto non solo a rinunciare alle gare, ma potrebbe anche essere il motivo per cui è stato lasciato senza una squadra per molto tempo. Ora Thomas si sente estremamente bene.

Alla domanda se si sente in dovere di dimostrare il proprio valore, Isaiah Thomas ha risposto: “Non credo di dover dimostrare nulla. Ora sono in buona salute. Non mi sono nemmeno messo il ghiaccio sull’anca dopo la partita”. Ha detto che è pronto per giocare nella partita back-to-back mercoledì a Brooklyn.

Nella sua prima partita NBA in 14 mesi, Isaiah Thomas ha giocato 25 minuti e ha registrato 10 punti, 2 rimbalzi e 2 assist. I Pelicans non sono stati in grado di raccogliere la vittoria contro gli Atlanta Hawks. Eppure è stato un segno significativo che Thomas è davvero tornato e completamente in salute.

