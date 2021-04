NBA – L’esordio di Isaiah Thomas con i New Orleans Pelicans

Dopo oltre un anno di assenza, nella notte Isaiah Thomas è tornato in campo in NBA, con la maglia dei New Orleans Pelicans. L’esordio di IT era stato inizialmente programmato per domenica, ma era stato rinviato a causa dei protocolli anti-Covid. Il veterano è così sceso in campo contro gli Atlanta Hawks, uscendo dalla panchina dietro Lonzo Ball e debuttando già nel primo quarto.

Per Isaiah Thomas è stato un ritorno positivo: 8 punti consecutivi segnati a cavallo tra primo e secondo quarto hanno fatto subito sognare NOLA, che poi si è dovuta arrendere ad Atlanta per 123-107. L’ex Celtics ha giocato 25′, segnando 10 punti con 4/13 al tiro e 2/6 da tre punti.

Thomas è sceso in campo indossando il numero 24 in onore di Kobe Bryant. Per ora il giocatore ha un contratto decadale con New Orleans, nei prossimi giorni la franchigia deciderà se confermarlo con un altro accordo. I Pelicans stanno rincorrendo il Play-in e sono sul 22-28, a una gara di distanza dagli Warriors.

