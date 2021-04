Steve Kerr parla della parte più frustrante di questa stagione degli Warriors

Nonostante il ritorno del più grande tiratore di tutti i tempi, Stephen Curry, nella formazione in questa stagione, i Golden State Warriors non sono ancora stati in grado di trovare continuità di vittoria. Per l’allenatore degli Warriors, Steve Kerr, la parte più difficile delle loro sconfitte in questa stagione è stata mettere a posto i pezzi, questa è la parte più frustrante

Coach Kerr ha valutato in maniera onesta il motivo per cui crede che gli Warriors non stiano facendo bene in ​​questa stagione:

“Questa è sicuramente la prima volta che il puzzle non si risolve”, ha detto Kerr, tramite Alex Didion di NBC Sports. “I primi cinque anni, ovviamente, è andato tutto molto bene. Avevamo un roster straordinario. Si adattava perfettamente, avevamo tiratori, passatori, difensori, ragazzi che sapevano giocare in entrambe le metà campo. E quindi sapevamo quanto eravamo fortunati. Quest’anno il puzzle è stato molto più complicato da mettere insieme e abbiamo provato molte cose diverse. Abbiamo provato diverse combinazioni di formazione, diverse rotazioni, cercato di spostare i pezzi. E, francamente, è stato molto difficile trovare qualcosa che fosse solido e di successo”.

Steve Kerr degli Warriors è stato molto schietto sullo stato d’animo perché è una situazione frustrante. Non ha negato di essere stato benedetto con un enorme gruppo di ragazzi durante la loro dinastia e che questo è stato il motivo principale per cui hanno avuto così tanto successo in passato.

LEGGI ANCHE: NBA – Rissa tra Lakers e Raptors, squalifiche in arrivo?

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.