Israele, il Maccabi Tel-Aviv vince il titolo ma prima della finale un altro episodio di follia

Clima infuocato nei playoff di tutta Europa. La rissa dopo gara 2 fra Olimpia Milano e Virtus Bologna è solo uno degli episodi di queste settimane.

In Spagna fortissime polemiche arbitrali, in Grecia “solito” parapiglia nel confronto Panathinaikos – Olympiacos. E anche in Israele un fatto gravissimo.

Il Maccabi Tel-Aviv ha vinto il titolo in gara 3, aggiudicandosi il derby con l’Hapoel. Prima della gara, però, episodio increscioso all’ingresso in campo dei giocatori ospiti allo Yad Eliyahu. Per accedere sul parquet gli atleti devono passare da una scala che è a stretto contatto con le tribune. Dagli spalti diversi tifosi arroccati sulle balaustre a ricoprire di insulti i giocatori avversari. Uno di questi, però, trascende e tocca sulla testa Chinanu Onuaku. L’ex Sassari non ci sta, va a muso duro verso la tribuna, da cui ovviamente tutti i facinorosi si ritraggono, tranne il soggetto protagonista dello schiaffo, che continua a insultare il giocatore a distanza. Allora Oanuku gli sputa e se ne va in campo.

Crazy stuff in Israel 😧 One Maccabi fan spat and hit Chinanu Onuaku, and the Hapoel Tel Aviv’s center repaid him in kind 😳pic.twitter.com/BR6i2jZeaw — Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 13, 2023

Un fatto gravissimo, che pone ulteriormente l’accento sulla necessità di separare più nettamente il pubblico dai tifosi ma soprattutto sul fatto che probabilmente a queste latitudini non abbiamo ancora abbastanza cultura sportiva per avere palazzetti privi di barriere.

Foto: FIBA