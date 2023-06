Milano-Virtus, la rissa finisce a tarallucci e vino: tutte squalifiche tramutate in multa

Alla fine non ci saranno né la squalifica del Forum né quelle di Daniel Hackett e Milos Teodosic, dopo la rissa di ieri sera al termine di Gara-2 tra i due giocatori bianconeri e il pubblico meneghino. Le immagini, che hanno rubato la scena ad una partita combattuta vinta dall’Olimpia Milano (ora 2-0 nella serie), erano chiare ed evidenti ma il Giudice Sportivo forse non ha voluto indirizzare la sfida né da una parte né dall’altra.

Il risultato sono state tante, tantissime multe, alcune da una squalifica di partenza. Teodosic, Hackett e Biligha (quest’ultimo per aver abbandonato la panchina durante un accenno di rissa in Gara-1) sono stati tutti squalificati per una partita, ma questa squalifica è stata tramutata in multa da 3.000€ in tutti i casi. Allo stesso modo il Forum è stato squalificato per una partita, ma anche qui la punizione sarà sostituita da un’ammenda di 12.000€. Milano dovrà pagare poi 500€ per ognuna delle due gare a causa di insulti del pubblico agli arbitri, la Virtus invece 500€ per lo stesso motivo ma solo per Gara-2.

Gara 2 del 12 giugno 2023

E.A.7 – EMPORIO ARMANI MILANO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri [art. 27,4a RG rec., art. 24,4 RG] SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico al seguito agli arbitri [art. 27,4a RG rec., art. 24,4 RG] E.A.7 – EMPORIO ARMANI MILANO. Squalifica del campo di gioco per una gara perché il pubblico di casa entrava in contatto con un tesserato avversario al termine della gara, all’uscita dal campo di gioco. Squalifica sostituita da ammenda di € 12.000,00 (Euro Dodicimila/00) [art. 29,3A RG,art. 30,1 RG,art. 17 RG] MILOS TEODOSIC (atleta SEGAFREDO ZANETTI). Squalifica per una gara per comportamento plateale e violento nei confronti del pubblico ospitante. Squalifica sostituita da ammenda di € 3.000,00 [art. 35,1c RG, art. 14,4 RG] DANIEL LORENZO HACKETT (atleta SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA). Squalifica per una gara per comportamento plateale e violento nei confronti del pubblico ospitante. Squalifica sostituita da ammenda di € 3.000,00 [art. 35,1c RG,art. 14,4 RG] Gara 1 del 9 giugno 2023

E.A.7 – EMPORIO ARMANI MILANO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico verso tesserati [art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG] PAUL STEPHANE LIONEL BILIGHA (atleta E.A.7 – EMPORIO ARMANI MILANO). Squalifica tesserato per 1 gara sostituita con ammenda di Euro 3.000,00 perchè nell’ultimo minuto di gioco, durante una situazione di inizio rissa, abbandonava l’area della panchina entrando in campo. Per tale comportamento veniva espulso. [art. 37,4 RG, art. 35,1c RG, art. 14,4 RG]

Foto: Virtus Bologna