Olympiacos – Panathinaikos, la sfida infinita: aggressioni, petardi e comunicati durissimi

La sfida infinita fra Panathinaikos e Olympiacos si ripropone nella finalissima del campionato greco.

Gara 1 è andata ai Reds che hanno fatto valere il fattore campo, imponendosi 73-70. Il pre-partita, però, è stato contraddistinto da tanta tensione. Mentre i giocatori del Pana entravano sul terreno di gioco per il riscaldamento, una fitto lancio di petardi e pietre li ha fatti tremare. I tifosi avversari, infatti, hanno danneggiato le vetrate del Peace and Friendship Stadium al Pireo.

Non è finita qui perché il post-partita è stato pieno di polemiche. Il PAO le ha sintetizzate in un durissimo comunicato che critica con forza l’operato arbitrale, parlando apertamente di “furti”.

Il Panathinaikos è soddisfatto solamente quando ottiene ciò che merita sul campo e non accetterà oltre l’operato di chi cerca di “derubare” il sudore dei suoi giocatori. Riteniamo che la Federazione e il Comitato Arbitri debbano punire i responsabili delle nefandezze di gara 1. Non chiediamo epurazioni ma solamente giudizi equi da parte di chi coloro che dirigono le partite. La nostra pazienza è finita, non crediamo più alle coincidenze quando la terza partita in una stagione contro l’Olympiacos viene decisa dai FURTI che tutta la Grecia ha visto. In merito alla “accoglienza” da parte del pubblico dell’Olympiacos, diamo per scontato che il giudice sportivo e la lega optino per una punizione esemplare.