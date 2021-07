Ufficiale: l’Olimpia Milano firma Giampaolo Ricci con un biennale

La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver raggiunto un accordo per due anni con Giampaolo Ricci nato a Roma il 27 settembre 1991, 2.02 di statura, ala forte, proveniente dalla Virtus Bologna. “Ricci ha le caratteristiche tecniche e umane per integrarsi bene nel nostro progetto rinforzando il reparto lunghi e al tempo stesso i valori in cui crediamo”, dice il general manager Christos Stavropoulos. “Sono felice ed entusiasta di entrare a far parte di una grande organizzazione come l’Olimpia Milano. La chiamata che ho ricevuto da Coach Messina ha fatto la differenza convincendomi ad accettare questa nuova sfida. Vengo da un periodo molto gratificante, ma sono determinato a fare in modo che la prossima stagione lo sia ancora di più. Per questo non vedo l’ora di giocare al Forum carico e pieno di energia”, dice Ricci.

LA CARRIERA – Giampaolo Ricci è cresciuto a Chieti dove ha cominciato a giocare a basket nella locale Magic Chieti prima di passare alla Pallacanestro Chieti e alla Stella Azzurra Roma nel 2007 per restarvi fino al 2011. Dal 2011 al 2015 ha giocato in A2 a Casalpusterlengo, poi è stato un anno a Verona e un altro a Tortona dove ha prodotto 10.5 punti e 6.5 rimbalzi a partita guadagnandosi la chiamata in Serie A. A Cremona è rimasto due anni vincendo la Coppa Italia nel 2019 (9.4 punti e 4.3 rimbalzi di media). Nell’estate del 2019, è passato alla Virtus Bologna dove ha giocato due stagioni conquistando il titolo italiano del 2021. Nella stagione 2019/20 ha segnato 9.2 punti con 4.9 rimbalzi a partita; nel 2020/21 sono stati 6.5 punti e 4.3 rimbalzi. In Eurocup nell’ultima stagione è partito in quintetto in 20 gare su 21, con 6.4 punti e 3.8 rimbalzi di media.

NOTE – Ricci ha debuttato in Nazionale il 29 novembre 2018 a Brescia, nella vittoria dell’Italia sulla Lituania.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano