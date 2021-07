Italbasket, arrivano anche i complimenti dell’ex CT Ettore Messina

Nel 2015 fu pesantissima la delusione della sconfitta in finale al Preolimpico di Torino contro la Croazia. Alla guida di quell’Italia c’era Ettore Messina, che avrebbe lasciato l’incarico nel 2017, venendo sostituito da Meo Sacchetti. A distanza di 6 anni da quel clamoroso flop della nostra Nazionale, gli Azzurri ce l’hanno fatta e, battendo la Serbia, hanno agguantato le Olimpiadi. Un traguardo che mancava da 17 anni.

Dopo la fantastica gara di Belgrado, via social, sono arrivati i complimenti proprio da parte dell’ex CT Messina. “Complimenti a tutti per un risultato fantastico ottenuto giocando molto bene e contro ogni pronostico. Bravissimi! E in bocca al lupo a Tokyo!” ha scritto l’attuale coach di Milano. Pochi mesi fa proprio il nome di Messina era stato menzionato per la sostituzione di Sacchetti post-Olimpiadi, ipotesi poi smentita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ettore Messina (@et.messina)

Foto: FIBA