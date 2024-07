Italbasket, condizioni Danilo Gallinari: ecco l’ultimo aggiornamento!

Italia-Lituania. Il match, tanto evocato fin dal sorteggio di dicembre, avrà luogo domani sabato 6 luglio alle ore 22.00 italiane (live su DAZN, Sky Sport Max e Now). Sarà una delle due semifinali al Torneo Pre Olimpico di San Juan e sarà di certo un test durissimo per gli Azzurri, che dovranno cancellare in fretta la sconfitta contro il Portorico per continuare a coltivare il sogno a cinque cerchi.

Ottimismo circa le condizioni di Danilo Gallinari, uscito anzitempo nel finale del match dell’Italbasket contro il Portorico: a seguito di esami strumentali effettuati nella mattinata portoricana, è emerso un leggero trauma al ginocchio destro che non impedirà al giocatore di essere a disposizione dello staff tecnico Azzurro per la semifinale contro la Lituania.

Privi di Jonas Valanciunas, out per questioni legate alla sua posizione contrattuale in NBA (in caso, tornerà disponibile per i Giochi), i lituani possono contare su Domantas Sabonis e una serie di giocatori di primo livello con esperienza in Eurolega.

Stiamo a vedere se riusciremo nell’impresa di batterli con Danilo Gallinari in campo con l’Italbasket oppure se torneremo a casa senza la possibilità di disputare l’Olimpiade di Parigi 2024.

Fonte: FIP

